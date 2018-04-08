Beşiktaş-Göztepe maçında Selçuk Şahin'den olay hareket! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    - maçında 'den olay hareket!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>-<a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçında <a href="/index/selcuk-sahin?id=d80b36ec-65cb-4c39-bc62-2b3f8785c83d" class="" rel="tag">Selçuk Şahin</a>'den olay hareket!

    'nin 28. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'de sinirler gerildi.

    'nin 28. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'de sinirler gerildi. Maçın 50. dakikasında oyundan alınan , sinirlerine hakim olamadı. Oyundan alınmasına sert tepki gösteren Şahin, kendisini sakinleştirmeye çalışan görevlilerin de elini ittirerek tepki gösterdi.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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