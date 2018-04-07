Willian, ManU’ya – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    , ManU’ya

    <a href="/index/willian?id=8a8dd8ef-2015-45b4-8c62-b7e02e6085ce" class="" rel="tag">Willian</a>, ManU’ya

    'da başarısız geçen sezonun ardından yine transfere sarıldı.

    'da başarısız geçen sezonun ardından yine transfere sarıldı. Kırmızı Şeytanların deneyimli menajerinin hedefinde 'li var. M. United'ın bu transfer için 'ye 35 milyon euro önerecek.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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