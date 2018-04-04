Türkiye’de olmak gurur verici – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’de olmak gurur verici

    Türkiye’de olmak gurur verici

    F.Bahçe’nin unutulmaz ismi de , Altınordu’nun projesi için dün ’daydı , “Tekrar İstanbul’da olmak beni gururlandırıyor” ifadesini kullandı

    Tam 9 sezon formasını giydiği 'nin efsaneleri arasına giren de , dün 'daydı. Altınordu Kulübü tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası'nın başlama vuruşunu yapacak olan Alex, dün gerçekleştirilen basın toplantısına da katıldı. Yeniden 'de ve İstanbul'da olmanın kendisini gururlandırdığını belirten 40 yaşındaki , şunları söyledi:

    BU PROJE KOLAY DEĞİL
    "Türkiye'ye gelmeden önce Altınordu hakkında fikrim vardı. maçı için buraya geldiğimde kendileriyle oturduğumuzda biraz daha tanıma ve mutlu olma fırsatına eriştim. Altınordu'ya projeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte meyvelerinizi alacağınız projeye gönül vermek kolay değildir." Altınordu Başkanvekili Barış Orhunbilge ise, "Geriye dönüp baktığınızda ne yaptınız derlerse, cevabımızın 'Bu toprakların çocuklarına güvendik' olacaktır" sözlerini sarfetti.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:26
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