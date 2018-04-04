Türkiye’de olmak gurur verici
F.Bahçe’nin unutulmaz ismi Alex de Souza, Altınordu’nun projesi için dün İstanbul’daydı Brezilyalı, “Tekrar İstanbul’da olmak beni gururlandırıyor” ifadesini kullandı
BU PROJE KOLAY DEĞİL
"Türkiye'ye gelmeden önce Altınordu hakkında fikrim vardı. Galatasaray maçı için buraya geldiğimde kendileriyle oturduğumuzda biraz daha tanıma ve mutlu olma fırsatına eriştim. Altınordu'ya projeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte meyvelerinizi alacağınız projeye gönül vermek kolay değildir." Altınordu Başkanvekili Barış Orhunbilge ise, "Geriye dönüp baktığınızda ne yaptınız derlerse, cevabımızın 'Bu toprakların çocuklarına güvendik' olacaktır" sözlerini sarfetti.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:26
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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