İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!

    İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!

    Amerika'nın Los Angeles Galaxy takımına transfer olan Zlatan İbrahimoviç, Ronaldo'nun golü hakkında açıklamalarda bulundu.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:45
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