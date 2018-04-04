İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Amerika'nın Los Angeles Galaxy takımına transfer olan Zlatan İbrahimoviç, Ronaldo'nun golü hakkında açıklamalarda bulundu.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:45
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Çalımbay'dan Olcay açıklaması! Art niyet...
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Hocam açıklamalr güzel de şu nedir : Bizim düşüncemiz o maçı en kötü berabere bitirmekti..Neden berabere bitirelim gs maçını..Gs çokmu büyük
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Serdar Aziz'e dev talip! 10 milyon euro...
Toplam 3
Yorum
gsli serdar satilmamali, 15den itibaren dusunebilir
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Serdar Aziz'e dev talip! 10 milyon euro...
Toplam 3
Yorum
gscan Serdar formda genç ve yerli. Satmıyoruz kardeş çok düşüncelisin sağol.
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