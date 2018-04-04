Cruyff, Beckham, Maradona... Listede tek Türk! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    , , ... Listede tek !

    <a href="/index/cruyff?id=19a2020e-5760-4a2f-b10d-a508b8d97b7b" class="" rel="tag">Cruyff</a>, <a href="/index/beckham?id=de24b262-933a-4352-ba22-ca4c2847effd" class="" rel="tag">Beckham</a>, <a href="/index/maradona?id=50a5d33f-fa81-47d5-9a99-eddaf93e365a" class="" rel="tag">Maradona</a>... Listede tek <a href="/index/turk?id=f58c6c4d-4579-4c40-8700-54458273c8f1" class="" rel="tag">Türk</a>!

    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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