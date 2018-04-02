Ne Osmanlı ne Konya
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da emniyeti hiç bırakmadı. İki takım 1’er puan alırken ümitlerini gelecek haftalara taşıdılar
KARCE ETKİLİYDİ
İkinci yarıda konuk Konya daha baskın taraftı. 78'de Ömer Ali'nin şutu Karcemarskas'ta kaldı. 86'da Jahovic'in vuruşunu Karce güçlükle kornere çeldi. Maç başladığı gibi 0-0 bitti.
BUZ: 1 PUAN İYİ
Osmanlıspor'un hocası İrfan Buz iki takımın da yenilmeme taktiğiyle oynadığını söyledi. Buz "Yenilsek daha büyük tahribat olurdu. Mücadeleye baktığınız zaman beraberlik doğru bir sonuç oldu" dedi.
'BİZ LİGDE KALIRIZ'
Konya'da Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle maç sonu yardımcısı Abdurrahman Baysangur konuştu: "Bu maçtan 1 puan çok önemliydi. Bu şekilde oynarsak ligde kalırız"
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
-
Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
-
Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
-
Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
Ne Osmanlı ne Konya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.