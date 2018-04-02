Ne Osmanlı ne Konya – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Ne Osmanlı ne

    Ne Osmanlı ne Konya

    Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da emniyeti hiç bırakmadı. İki takım 1’er puan alırken ümitlerini gelecek haftalara taşıdılar

    ALT sıradaki iki ekibin karşılaşmasından 0-0'lık beraberlik çıktı. 7. dakikada Jahovic'in vuruşunu Karcemarskas kurtardı. 18. dakikada , Milosevic ile rakip kaleyi yokladı. Pozisyon autla sonuçlandı. 41'de Milosevic ile paslaşan Fofana müsait bir fırsat yakaladı. Ancak vuruşunu yandan auta yolladı.

    KARCE ETKİLİYDİ
    İkinci yarıda konuk Konya daha baskın taraftı. 78'de Ömer Ali'nin şutu Karcemarskas'ta kaldı. 86'da Jahovic'in vuruşunu güçlükle kornere çeldi. Maç başladığı gibi 0-0 bitti.

    BUZ: 1 PUAN İYİ
    'un hocası İrfan Buz iki takımın da yenilmeme taktiğiyle oynadığını söyledi. Buz "Yenilsek daha büyük tahribat olurdu. Mücadeleye baktığınız zaman beraberlik doğru bir sonuç oldu" dedi.

    'BİZ LİGDE KALIRIZ'
    Konya'da 'ın cezası nedeniyle maç sonu yardımcısı Abdurrahman Baysangur konuştu: "Bu maçtan 1 puan çok önemliydi. Bu şekilde oynarsak ligde kalırız"
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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