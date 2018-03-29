Messi çıldırdı – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    çıldırdı

    <a href="/index/messi?id=fe1264e2-7fd2-45ee-89b0-1ada571b2500" class="" rel="tag">Messi</a> çıldırdı

    'in hazırlıkları kapsamında 'ya 6-1 mağlup olduğu maç dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

    'in hazırlıkları kapsamında 'ya 6-1 mağlup olduğu maç dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden Arjantinli , 74. dakikada gelen son golün ardından stadı terk etti.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:09
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