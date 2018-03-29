ManU’dan atak – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    ManU’dan atak

    ManU’dan atak

    BU sezon 'de hedeflerinin uzağında kalan , gelecek senenin kadrosu için düğmeye bastı.

    BU sezon 'de hedeflerinin uzağında kalan , gelecek senenin kadrosu için düğmeye bastı. 'in 30 yaşındaki yıldızı 'in bonservisine 48 milyon euro ödemeye hazır olan İngiliz ekibi, 4 yıllık sözleşme önerdiği Şilili futbolcuya da senelik 14.4 milyon euro teklif etti.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:17
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