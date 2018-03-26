La Liga'dan Nihat Kahveci paylaşımı! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'dan paylaşımı!

    <a href="/index/la-liga?id=c32d8da3-2126-414c-8106-33dd27986cf0" class="" rel="tag">La Liga</a>'dan <a href="/index/nihat-kahveci?id=2daad2f1-e8e6-4583-a7d5-5f314ac87b41" class="" rel="tag">Nihat Kahveci</a> paylaşımı!

    'nın resmi Twitter hesabından Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden 'yle ilgili bir video paylaşıldı.

    'da top koşturduğu dönemde büyük başarılara imza atan ile ilgili bir paylaşımda bulunan resmi Twitter adresi, yıldız futbolcu için "Türk tutkusu: Goller için tutku" ifadelerini kullandı.

    İşte o paylaşım;

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:09
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