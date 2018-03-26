La Liga'dan Nihat Kahveci paylaşımı!
La Liga'nın resmi Twitter hesabından Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Nihat Kahveci'yle ilgili bir video paylaşıldı.
La Liga'da top koşturduğu dönemde büyük başarılara imza atan Nihat Kahveci ile ilgili bir paylaşımda bulunan La Liga resmi Twitter adresi, yıldız futbolcu için "Türk tutkusu: Goller için tutku" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
La Liga hesabından Nihat Kahveci paylaşımı ???? pic.twitter.com/oCFJiHOoSl— Fotomaç (@fotomac) 26 Mart 2018
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:09
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Karar verildi! Sezon sonu gidiyor
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Neto , Soldado,İsla, ve Jansen hatta Dirar bu transferlerden memnun olan Fenerbahçeli taraftar var mı cevap yok , beceriksizsiniz.
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Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Bu yönetim ve transfer komitesi hiç bir transfer yapmasın Fenerbahçeyi daha fazla zarara uğratmadan gitsinler.
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F.Bahçe'den Janssen kararı! Yeni sezonda...
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçeye sıfır katkı verdin bundan sonraki yaşamında FB den aldığın paraları güle güle ye diyerek Jansen gönderilmeli.
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