Sonraki rakip Malta
Ay-yıldızlı ekibimiz, bir sonraki karşılaşmasında 27 Mart Salı günü grupta son sırada yer alan ve puanı bulunmayan Malta'yı konuk edecek.
Milli Takımımızın grupta 4 maçı kaldı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bir sonraki karşılaşmasında 27 Mart Salı günü grupta son sırada yer alan ve puanı bulunmayan Malta'yı konuk edecek. 7 Eylül'de Güney Kıbrıs ile kapışacak olan U21 takımımız, 11 Eylül'de yine İsveç ile bu kez deplasmanda karşılaşacak; son maçına ise 16 Ekim'de Macaristan'da çıkacak. Öte yandan Türkiye ve Malta U21 takımları bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Ay-yıldızlılar 4 maçtan da galip ayrıldı
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Sonraki rakip Malta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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