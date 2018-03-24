Sonraki rakip Malta – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Sonraki rakip Malta

    Sonraki rakip Malta

    Ay-yıldızlı ekibimiz, bir sonraki karşılaşmasında Salı günü grupta son sırada yer alan ve puanı bulunmayan Malta'yı konuk edecek.

    Milli Takımımızın grupta 4 maçı kaldı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bir sonraki karşılaşmasında Salı günü grupta son sırada yer alan ve puanı bulunmayan Malta'yı konuk edecek. 7 Eylül'de ile kapışacak olan U21 takımımız, 11 Eylül'de yine ile bu kez deplasmanda karşılaşacak; son maçına ise 16 Ekim'de 'da çıkacak. Öte yandan ve Malta bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Ay-yıldızlılar 4 maçtan da galip ayrıldı
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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