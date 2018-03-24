Milliler, Yargıtay’ı devirdi – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Milliler, ’ı devirdi

    Milliler, <a href="/index/yargitay?id=510c11b7-3ecd-4382-999c-2437c54a1214" class="" rel="tag">Yargıtay</a>’ı devirdi

    'ın Kuruluşunun 150. Yılı Etkinlikleri kapsamında şöhretler karması ile Takımı, 'nde karşılaştı.

    'ın Kuruluşunun 150. Yılı Etkinlikleri kapsamında şöhretler karması ile Takımı, 'nde karşılaştı. Renkli görüntülerin oluştuğu maçı 5-2 kazandı. Başkanı , "Bize hoşgörülü davrandılar. Biz, Avrupa Şampiyonu'na yenildik. İnşallah Dünya Şampiyonu da olurlar" diye konuştu. Amputelerin kaptanı Osman Çakmak da, " bizi bu kadar yormamıştı" diyerek gülüşmelere neden oldu.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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