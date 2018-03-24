Milliler, Yargıtay’ı devirdi
Yargıtay'ın Kuruluşunun 150. Yılı Etkinlikleri kapsamında şöhretler karması ile Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde karşılaştı.
Yargıtay'ın Kuruluşunun 150. Yılı Etkinlikleri kapsamında şöhretler karması ile Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde karşılaştı. Renkli görüntülerin oluştuğu maçı Milli Ampute Futbol Takımı 5-2 kazandı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Bize hoşgörülü davrandılar. Biz, Avrupa Şampiyonu'na yenildik. İnşallah Dünya Şampiyonu da olurlar" diye konuştu. Amputelerin kaptanı Osman Çakmak da, "İngiltere bizi bu kadar yormamıştı" diyerek gülüşmelere neden oldu.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Milliler, Yargıtay’ı devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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