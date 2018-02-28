Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde değişiklik
Şampiyonlar Ligi'ne katılım kuraları, 2018'den sonrası için değişti. Şampiyonlar Ligi'ne 26 takım doğrudan katılacak. Türkiye'den sadece şampiyon doğrudan katılabilecek.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım sisteminde değişiklik yapıldı. 2018-2021 yılları arası için planlanan yeni sisteme göre Şampiyonlar Ligi'ne 26, Avrupa Ligi'ne ise 17 takım doğrudan katılacak.
Türkiye açısından ise bir değişiklik yok. Şampiyonlar Ligi'ne de, Avrupa Ligi'ne de 1 takımımız doğrudan katılacak. Ancak 4 büyük ligde ilk 4 sırada yer alan takımlar doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için, Türkiye'den eleme oynayacak takım -göreceli olarak- daha kolay rakiplerle eşleşebilecek.
Yapılan yeni düzenlemeye göre Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımların kontenjanları şöyle olacak:
Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Avrupa Ligi şampiyonu
İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya'dan 4 takım.
Fransa ve Rusya'dan 2 takım.
Portekiz, Ukrayna, Belçika ve Türkiye'den 1 takım
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanırsa, bu hak Çekya şampiyonuna devredilecek.
Avrupa Ligi'nde ise durum şöyle:
İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan 2 takım.
Rusya, Portekiz, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Çekya ve İsviçre'den 1 takım.
UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, bu hak Fransa Ligi'nin 5'inci sırasındaki takıma devredilecek.
YENİ KATILIM KURALLARINDAKİ DETAYLAR
- Bir ülke grup aşamasında en fazla 5 takıma sahip olabilir.
- 26 takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına -UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kazananları dahil- 6 takımın oynayabileceği bir tura doğrudan giriş yapacak.
- UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenen her takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci bir şans yakalamaya devam edecek.
- UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu ve UEFA Avrupa Ligi için (elemeli bir mini turnuva olarak oynanan ve çift maçlı eleme sistemiyle) bir ön eleme turu olacak.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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