Avrupa'nın en yüksek potansiyelli 20 futbolcusu

CIES Football Observatory son raporunda Avrupa kulüplerinde oynayan 20 yaş altı futbolcuları değerlendirdi. 22 Avrupa Ligi'nin son iki yılı ve bu iki yılda futbol oynayan 20 yaş altındaki oyuncular incelendi. Her oyuncunun oynadığı dakika ve oynadıkları ligin seviyesi, gelecek vaat eden oyuncuların ağırlıklı bir puanını ortaya çıkardı. İşte o liste...