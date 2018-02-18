Van Persie Feyenoord'da küllerinden doğdu!

Transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Feyenoord'a dönen Robin van Persie, gollere başladı.

Takımının Heracles'i konuk ettiği maçın 59. dakikasında fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu, 6. maçında 2. golünü kaydetmiş oldu.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkarken, daha önce oynadığı 5 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuş ve 1 kez gol atma başarısı göstermişti