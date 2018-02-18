Van Persie Feyenoord'da küllerinden doğdu!
Robin van Persie, Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti
Transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Feyenoord'a dönen Robin van Persie, gollere başladı.
Takımının Heracles'i konuk ettiği maçın 59. dakikasında fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu, 6. maçında 2. golünü kaydetmiş oldu.
34 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkarken, daha önce oynadığı 5 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuş ve 1 kez gol atma başarısı göstermişti
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:59
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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