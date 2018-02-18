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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Feyenoord'da küllerinden doğdu!

    Van Persie Feyenoord'da küllerinden doğdu!

    Robin , 'nde Feyenoord'un Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti

    döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Feyenoord'a dönen Robin , gollere başladı.

    Takımının Heracles'i konuk ettiği maçın 59. dakikasında fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu, 6. maçında 2. golünü kaydetmiş oldu.

    34 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkarken, daha önce oynadığı 5 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuş ve 1 kez gol atma başarısı göstermişti

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:59
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