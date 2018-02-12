Alpay Özalan'dan genç oyunculara yakın markaj
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan, İstanbulspor'un genç oyuncuları Yusuf Çoban ve Zeki Çelik'i yakın takibe aldı.
Alpay Özalan ve ekibinin bundan sonraki süreçte de genç oyuncuları takip etmeye devam edeceği öğrenildi.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:53
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kartal hey avcıııı emre nasıl sattı sizi.futbol isimle oynanamaz yürekle oynanır.yenilginin sebibi emre,arda ve onu oynatan avcı dır.
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