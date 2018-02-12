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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Alpay Özalan'dan genç oyunculara yakın markaj

    Alpay Özalan'dan genç oyunculara yakın markaj

    Teknik Direktörü Alpay Özalan, İstanbulspor'un genç oyuncuları ve 'i yakın takibe aldı.

    1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında lider Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Bu zorlu mücadeleyi izleyenler arasında 'ın yeni Teknik Direktörü Alpay Özalan da vardı. Ekibindeki hocalarla birlikte her hafta birçok genç futbolcuyu takip eden deneyimli teknik adamın dün oynanan mücadelede ise yakın markaja aldığı iki isim vardı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbulspor'un 21 yaşındaki oyuncusu ile 20 yaşındaki sağ beki 'in performanslarını yerinde izledi. Yardımcısı Okan Aydıner ile söz konusu futbolcular hakkında gerekli notları alan Özalan, daha sonra stattan ayrıldı.

    Alpay Özalan ve ekibinin bundan sonraki süreçte de genç oyuncuları takip etmeye devam edeceği öğrenildi.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:53
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