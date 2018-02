Rosetti: VAR hakemlerin sigortası

Şunu peşinen söylemem gerekir ki, Türkiye Futbol Federasyonu hakemlik için çok fazla şey yapıyor. Hakemlere kaynak açısından önemli olanaklar ve kolaylıklar sağlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu eğitim materyalleri açısından, fiziksel kolaylıklar açısından çok büyük imkânlara sahipEğitimler paralelinde teknik olarak da gelişimlerini sürdürüyorlar. Şüphesiz her zaman geliştirilecek bir taraf muhakkak vardır. Her gün çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü Türk futbolu çok fazla heyecan içeriyor. Türk futbolu dünyada hakemler için en zorlu liglerden bir tanesi.Daha önceki bir röportajınızda, "Yeni Cüneyt Çakır 'lar çıkarmak istiyorum" demiştiniz. Bu hedefinize ulaşabildiniz mi?Gerçekten çok iyi genç hakemler var. Cüneyt Çakır şu anda dünyanın en iyi hakemlerinden birisi. Bu seviyeye gelmek çok kolay değil. Ama bazı genç hakemler bu potansiyele sahiplerBenim zamanımda Rus hakemleri dramatik bir şekilde geliştiler. Türk hakem yapısını Rusya ile mukayese edersek çok daha güçlü. Daha fazla hakemimiz var ve daha güçlü bir yapıya sahibiz. Futbolun yüksek olmasıyla beraber hakemlerin seviyesi de yüksek buradaDünyanın her tarafında hakemlerin hata yaptığını görüyoruz. Hatalar futbolun bir parçası. Oyuncular hata yapıyor. Teknik adamlar hata yapıyor. Menajerler hata yapıyor. Bizim görevimiz bu hata sayısını azaltmak. Ve biz bu hedef için her gün çok çalışıyoruz.Futbolun istediği bir şey VAR Teknoloji pek çok spor dalının içerisinde Herkes daha fazla adalet için uğraşıyor. Gerçekte VAR hakemlere yardım sistemi değil, futbol için bir sistem. Amaç hakem hatalarını futbol için azaltmak. Sadece maçın kaderini değiştiren açık ve ortada olan hatalar için var bu sistem Biz futbolun heyecanını öldüremeyiz. Bu heyecanı öldürmemek için de sadece çok açık hatalar için VAR söz konusu Felsefemiz "en az müdahale, en çok yarar sağlamak."Mesaj çok açık Hakem her zaman sahada karar veren kişidir. En son kararı her zaman hakem vermelidir. VAR sadece çok açık ve belirgin hatalar içindir Tartışmalı pozisyonlar için değil Gri alana giren olaylar için değil Sadece ve sadece açık olarak hatalı olan pozisyonlar için var bu sistem VAR gelecekte de hataları ortadan kaldırmayacak.Hakemler böyle bir şeyi kolaylıkla kullanmaktan dolayı çok mutlu. VAR bir çeşit sigorta Paraşüt gibi Eğer VAR'ı uygun bir şekilde kullanabilirsen, büyük olaylardan sakınabilirsin.Mükemmel Yusuf Namoğlu ile mükemmel bir ilişkimiz var. Birbirimize mükemmel bir saygı duyuyoruz. Kendisi FIFA 'nın ve UEFA'nın teknik direktiflerini takip ediyor. Öngörülü ve dürüst bir insan. Birlikte çalışmaktan çok mutluyum.Biliyorsun ki ben İtalyanım İtalyanlar da çok heyecanlı ve hakem kararları üzerinde duruyor. Biz neredeyse aynı seviyedeyiz. Spor medyası da futbolun önemli bir parçası. İtalya 'da ve Türkiye'de futbol bir din gibi. Medya da bunu çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Elbette çok profesyonel gazeteciler var; daha az profesyonel gazeteciler var. Dolayısıyla bilgileri süzerek en doğru bilgileri almamız lâzım gelecek içinBöyle kötü bir şeyi bana hatırlattığın için çok da kibar birisi olduğunu düşünmüyorum (gülüyor). Bu durumda seni de çok sevemeyeceğim (gülüyor). Bu bizim hayatımızın bir metaforu. Çok güzel, fantastik anlarımız olduğu gibi kötü anılarımız da var hayatın içerisinde. Muhtemelen ben bir ofsayt için finali kaçırdım. VAR olsaydı belki de final şansını yakalardım. Elbette iyi anlarla ve kötü anlarla yüzleşmemiz lâzım daha iyi bir gelecek için Benim genç hakemlere tavsiyem alçakgönüllü olmaları, çok sıkı çalışmaları, bu çok güzel işi sevmeleri. Her zaman da doğru yönü bulmaları gerekiyor.Benim kariyerimin en mücadeleci ve enteresan maçlarından bir tanesiydi Büyük bir maçtı, büyük heyecan vardı. Çok âdil bir maçtı. Maç öncesi, maç esnası ve sonrasıyla benim için çok büyük bir hatıraydı. Bu maçtan sonra da final maçını aldım (gülüyor). Bu finali söyleme ama öbür finali söyle Yaptığımı değil, kaçırdığımı sor O da güzel (gülüyor). İtalya 'daki ilk Serie A maçımı unutamam. 16 yaşındayken yönettiğim ilk maç. Ve ben o maçta düdüğü nasıl çalacağımı bile bilmiyordum. Hakemlik genç çocuklar için çok iyi bir eğitim süreci Yalnız kalmak, sorumluluk almak ve cesur olmak konularında hakemlik, çocukları eğitir.Dünyanın en iyi şehirlerinden birisi İstanbul Fakat burada olduğum zaman hakemlikle ilgili çok çalışıyoruz. Şu ana kadar olmadı ama bundan sonra olur İstanbul gezmesiŞu aralar VAR projesi ile çok meşgulüm. Serie A proje lideriyim. Dünya Kupası için FIFA 'nın proje lideriyim. Şu anda bu büyük meydan okuma için çok sıkı şekilde çalışıyoruz. İnanıyoruz bu projeye Futbolda adalete inanıyoruz. Futbola yardımcı olmak istiyoruz. FIFA Başkanı Infantino projeye inanıyor. Pierluigi Collina projeye inanıyor. Biz gelecek aylar için tam manasıyla yoğunlaştık.Eskiden çok gençtim ama şimdi 50 yaşındayım. Artık böyle teklifler almıyorum. Bu sezon bunları düşünecek halim yok (gülüyor). 60 yaşında bu teklifler gelirse belki kabul ederim.