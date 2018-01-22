Maça damgasını vuran köpek
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde oynanan amatör küme maçına bir sokak köpeği damgasını vurdu.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:35
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Negredo yokları oynadı
Toplam 4
Yorum
ruhi mücerret çok ağır,direkten dönen topu atmalıydı, geri pası atmalıydı maç 4 olurdu.boşuna pas vermiyorlar demesin takipçilikte yok ,cidden ağır adam.
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Hopson kontratını tek taraflı feshetti
Toplam 1
Yorum
gs şu futbola yapılan yatırım niye hiç basketbola yapılmıyor. Zaten çok almıyor oyuncular transfer yasağı da var ne yapacaksınız şimdi acaba
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Fatih Terim bırakıyor!
Toplam 2
Yorum
de get lan kısa vade için fatih terim bence iyidir ligin sonuna kadar kalmalı ama uzun vade içi düşünülmemeli daha önceki gibi kulubü batağa sürükler
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