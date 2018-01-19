El-Nasr'da Prandelli dönemi sona erdi

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Prandelli'nin görevine son verildiği, takımı geçici olarak Ali Murad'ın çalıştıracağı duyuruldu.

İtalya Milli Takımı'nın ardından Galatasaray'da 16, İspanyol ekibi Valencia'da 10 maça çıkan Prandelli, El-Nasr'da ise görev yaptığı 12 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

El Nasr, ligde 17 puanla dördüncü sırada yer alıyor.