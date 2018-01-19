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    19 Ocak 2018, Cuma
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    El-Nasr'da Prandelli dönemi sona erdi

    El-Nasr'da Prandelli dönemi sona erdi

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımı, İtalyan teknik adam ile yollarını ayırdı.

    Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Prandelli'nin görevine son verildiği, takımı geçici olarak Ali Murad'ın çalıştıracağı duyuruldu.

    İtalya 'nın ardından 'da 16, İspanyol ekibi 'da 10 maça çıkan Prandelli, El-Nasr'da ise görev yaptığı 12 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

    El Nasr, ligde 17 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:03
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