El-Nasr'da Prandelli dönemi sona erdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımı, İtalyan teknik adam Cesare Prandelli ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Prandelli'nin görevine son verildiği, takımı geçici olarak Ali Murad'ın çalıştıracağı duyuruldu.
İtalya Milli Takımı'nın ardından Galatasaray'da 16, İspanyol ekibi Valencia'da 10 maça çıkan Prandelli, El-Nasr'da ise görev yaptığı 12 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
El Nasr, ligde 17 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:03
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Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Artık değişim zamanı ,Aziz başkan aday bile olmadan Ali Koç u desteklemeli.
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Betis Ozan için geliyor
Toplam 2
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TARAFTAR Büyük olasılıkla satılmaz buda Van Persi gibi yattığı yerden parasını alır , 7 milyon euro bonservis veren katara gitmedi , messi sanıyo
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Eyvah yine Cüneyt Çakır
Toplam 2
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idris mhk galatasarayla resmen dalga geçiyor
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