 Futbolda ara transfer dönemi başladı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    ara transfer dönemi başladı

    Futbolda ara transfer dönemi başladı

    ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.

    FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.

    2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:27
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