Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.
2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:27
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