Bülent Uygun Katar’a dönüyor

Sezona Süper Lig'de Osmanlıspor'da başlayan, ancak aldığı 1 puanla beklenen başarıyı sergileyemeyip ayrılan Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a geri dönüyor. Daha önce Katar'ın Umm Salal Kulübünü çalıştıran Uygun'un yine aynı ülkeden Al Gharafa takımı ile prensipte anlaştığı bildirildi. Genç teknik adamın cumartesi günü resmi sözleşmeyi imzalamak için Katar'a gideceği açıklandı.