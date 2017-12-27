 Bülent Uygun Katar’a dönüyor – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Bülent Uygun Katar’a dönüyor

    Bülent Uygun Katar’a dönüyor
    Sezona Süper Lig'de Osmanlıspor'da başlayan, ancak aldığı 1 puanla beklenen başarıyı sergileyemeyip ayrılan Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a geri dönüyor. Daha önce Katar'ın Umm Salal Kulübünü çalıştıran Uygun'un yine aynı ülkeden Al Gharafa takımı ile prensipte anlaştığı bildirildi. Genç teknik adamın cumartesi günü resmi sözleşmeyi imzalamak için Katar'a gideceği açıklandı.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:33
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