Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu
Sezon başında Süper Lig ekibi Osmanlıspor'un başında olan Bülent Uygun, alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılmıştı. Uygun, Katar ekibi Al Gharafaa ile anlaştı.
Habertürk'ün haberine göre; Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu. Süper Lig'de son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa SC ile anlaşmaya vardı.
46 yaşındaki teknik adam daha önce Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm Salal'ı çalıştırmıştı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 17:15
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Galatasaray'a şok sakatlık haberi! 2 ay yok...
Toplam 5
Yorum
Liseli 1 ay bile büyük kayıp 3 maç olmaması form tutması falan oraya Tolga ve Ndiyaye hazırlanmalı.
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Gös'TERİM' 4
Toplam 2
Yorum
3461 terim, bu sefer fena patlayacak gibi geliyor.
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Ucuza gitmeyecek
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan'ın tek yapacağı şey çok çalışmak.Bu işlerde kızmak,gönül koymak olmaz.Bu günkü kupa maçında gençlerle beraber onu izleriz herhalde ..
Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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