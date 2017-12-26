 Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    'un yeni takımı belli oldu

    Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu

    Sezon başında Süper Lig ekibi Osmanlıspor'un başında olan , alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılmıştı. Uygun, Katar ekibi Al Gharafaa ile anlaştı.

    Habertürk'ün haberine göre; 'un yeni takımı belli oldu. Süper Lig'de son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa SC ile anlaşmaya vardı.

    46 yaşındaki teknik adam daha önce Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm Salal'ı çalıştırmıştı.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:15
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