Abreu'dan rekor kıran imza
Şili Premier Lig ekibi Audax Italiano ile anlaşan Uruguaylı futbolcu Sebastian Abreu, kariyerinde 26. farklı kulüpte forma giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki golcü oyuncu Abreu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Abreu, ülkesinde Nacional, Meksika'da Tigres, Cruz Azul, Arjantin'de River Plate, San Lorenzo, İspanya'da Deportivo La Coruna, Real Sociedad, Yunanistan'da Aris ve Brezilya'da Botafogo başta olmak üzere birçok kulüpte görev yaptı.
Kariyerine 1995'te başlayan ve 26. takımıyla anlaşan Abreu, en fazla kulübün formasını giyen futbolcular sıralamasında, 25 ekipte oynayan eski Alman kaleci Lutz Pfannenstiel'i geride bıraktı. Bu alanda Abreu'nun önünde 29'ar takımda görev yapan eski İngiliz futbolcular Trevor Benjamin ve John Burridge bulunuyor.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:49
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 2
Yorum
aslan fb kjaeri kiralasa en iyi defans oyuncusu.bir de oyunculara alışmıştı takımları tanıyor.
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 5
Yorum
MUROOO1903 BEŞİKTAŞ ımıza hayırlı olsun... çok iyi bi stoper tosıcı bektede kullanabılırız artık
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Gunnarsson sürprizi
Toplam 4
Yorum
arsen l. Oğuzhan senede 4-5 maç iyi oynar.BJK için yüktür.Tolgay daha az teknik, ama her maç koşar,mücadele eder.
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