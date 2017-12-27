'2017 Dünya Futbol Ödülleri' sahiplerini buluyor

Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya... Yılın futbolcusu ödülünü bu iki isimden biri mi alacak? Yoksa diğer yıldızlar Buffon, Mbappé, Neymar, Dybala veya Sergio Ramos büyük bir sürprize mi imza atacak?



Dubai'den canlı yayınlanacak bu muhteşem gecede "Yılın Futbolcusu" ödülünün yanı sıra "Yılın Teknik Direktörü", "Yılın Takımı" ve "Yılın En İyi Hakemi" gibi birçok dalda ödüller sahibini bulacak.



Yıldızlar geçidine sahne olacak "2017 Dünya Futbol Ödülleri" 28 Aralık Perşembe günü saat 20:30'dan itibaren canlı yayınla A Spor'da.



