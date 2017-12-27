'2017 Dünya Futbol Ödülleri' sahiplerini buluyor
2017 senesinin son futbol ödülleri A Spor ekranında sahiplerini buluyor...
Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya... Yılın futbolcusu ödülünü bu iki isimden biri mi alacak? Yoksa diğer yıldızlar Buffon, Mbappé, Neymar, Dybala veya Sergio Ramos büyük bir sürprize mi imza atacak?
Dubai'den canlı yayınlanacak bu muhteşem gecede "Yılın Futbolcusu" ödülünün yanı sıra "Yılın Teknik Direktörü", "Yılın Takımı" ve "Yılın En İyi Hakemi" gibi birçok dalda ödüller sahibini bulacak.
Yıldızlar geçidine sahne olacak "2017 Dünya Futbol Ödülleri" 28 Aralık Perşembe günü saat 20:30'dan itibaren canlı yayınla A Spor'da.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:40
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''Yönetimi ibra etmeyeceğiz!''
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN SECIM 4 AY ÖNCEYE ALINIP KAOS CIKARTILIYOR NORMAL ZAMANINDA YAPILAMIYORMU
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Neden kadroya giremediği belli oldu
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ 90 kg futbolcu mu olur ozan gerçi futbolcu değil ama... fb 8 m verince öyle olduğunu sandılar... ben spor yapmıyorum 90 kg yim yuhhh
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Kaan’a Terim ayarı!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ bu sözleşmesi devam eden bir oyuncu için suçtur ! kulübü eğer gerçekliği varsa ve şikayet ederse gs ceza gelir ! türkiye değil orası !
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