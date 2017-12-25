Yolu Barcelona'dan Türkiye'ye düşen yıldızlar

Frank De Boer: 2003 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer oldu ancak sarı kırmızılı ekipte macerası sadece 6 ay sürdü.

Popescu: 1997'de Galatasaray'a transfer oldu ve 2001 yılına dek sarı kırmızılı takımın savunmasının değişmez ismi haline geldi.

Hagi: Kariyeri başarılarla dolu olan Hagi 1990-92 yıllarında Real Madrid için ter döktü. 1994'te Barcelona'ya transfer oldu ve 1996 yılına kadar Barcelona'da top oynadı. Ardından Galatasaray'a transfer oldu ve kulübün efsaneleri arasına girdi. 2001 yılında G.Saray'da futbola veda etti.

Giovani Dos Saantos: Barcelona altyapısında yetişen ve beklenen patlamayı yapayınca Tottenham'a gönderilmişti. 2010 yılında ise yarım sezonluk G.Saray'da kiralık olarak forma giydi

Robert Enke: 2003 yılında Rüştü Reçber, Barcelona'ya transfer olurken Fenerbahçe'de onun yerini Barcelona'dan Alman kaleci Robert Enke ile doldurmuştu.

Rüştü Reçber: 2003 yılında büyük umutlarla Barcelona'ya imza atan Rüştü, formayı Valdes'e kaptırdı ve tekrar Fenerbahçe'ye döndü

Adriano: 2009'da Barcelona'ya transfer olan Adriano, Katalan devinde geçirdiği 6 sezonun ardından Beşiktaş'a transfer oldu.

Quaresma: Henüz 20 yaşındayken Barcelona'ya transfer olan Quaresma, bir sezon sonra Porto'ya gönderildi. Türkiye'de ise Beşiktaş'ın yolunu tuttu ve uzun yıllardır siyah beyazlı kulübe hizmet ediyor.

Seyit Cem Uysal: Barcelona'ya giden ilk Türk olarak da bilinen Seyit Cem Ünsal, 19 Temmuz 1998'de Gençlerbirliği'nden Barcelona'ya gitti ancak Katalan kulübünde kendisine yer bulamayarak 21 Ağustos'ta Trabzonspor'a transfer oldu.

Ludovıc Sylvestre: 2013-2016 yılları arasında üç sezon Rizespor forması giyen Sylvestre, 2005'te Barcelona'nın yolunu tuttu ancak kalıcı olmadı.



Samuel Eto'o: 2004-2009 yılları arasında Barcelona'da büyük başarıya imza atan Samuel Eto'o, 2015'te Antalyaspor'a transfer oldu.

Frank Rijkaard: 2003 2008 yılları arasında Barcelona'yı çalıştıran ve dönemin en meşhur teknik adamlarından olan Rijkaard, 2009'da Galatasaray'ın başına geldi ancak kısa bir zaman sonra görevine son verildi.