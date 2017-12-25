Yolu Barcelona'dan Türkiye'ye düşen yıldızlar
Beşiktaş ile adı anılan Arda Turan, transfer olursa Barcelona'dan Türkiye'ye gelen isimler arasına katılacak. İşte İspanyol devinde oynayıp yolu Türkiye'ye düşen isimler...
Frank De Boer: 2003 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer oldu ancak sarı kırmızılı ekipte macerası sadece 6 ay sürdü.
Popescu: 1997'de Galatasaray'a transfer oldu ve 2001 yılına dek sarı kırmızılı takımın savunmasının değişmez ismi haline geldi.
Hagi: Kariyeri başarılarla dolu olan Hagi 1990-92 yıllarında Real Madrid için ter döktü. 1994'te Barcelona'ya transfer oldu ve 1996 yılına kadar Barcelona'da top oynadı. Ardından Galatasaray'a transfer oldu ve kulübün efsaneleri arasına girdi. 2001 yılında G.Saray'da futbola veda etti.
Giovani Dos Saantos: Barcelona altyapısında yetişen ve beklenen patlamayı yapayınca Tottenham'a gönderilmişti. 2010 yılında ise yarım sezonluk G.Saray'da kiralık olarak forma giydi
Robert Enke: 2003 yılında Rüştü Reçber, Barcelona'ya transfer olurken Fenerbahçe'de onun yerini Barcelona'dan Alman kaleci Robert Enke ile doldurmuştu.
Rüştü Reçber: 2003 yılında büyük umutlarla Barcelona'ya imza atan Rüştü, formayı Valdes'e kaptırdı ve tekrar Fenerbahçe'ye döndü
Adriano: 2009'da Barcelona'ya transfer olan Adriano, Katalan devinde geçirdiği 6 sezonun ardından Beşiktaş'a transfer oldu.
Quaresma: Henüz 20 yaşındayken Barcelona'ya transfer olan Quaresma, bir sezon sonra Porto'ya gönderildi. Türkiye'de ise Beşiktaş'ın yolunu tuttu ve uzun yıllardır siyah beyazlı kulübe hizmet ediyor.
Seyit Cem Uysal: Barcelona'ya giden ilk Türk olarak da bilinen Seyit Cem Ünsal, 19 Temmuz 1998'de Gençlerbirliği'nden Barcelona'ya gitti ancak Katalan kulübünde kendisine yer bulamayarak 21 Ağustos'ta Trabzonspor'a transfer oldu.
Ludovıc Sylvestre: 2013-2016 yılları arasında üç sezon Rizespor forması giyen Sylvestre, 2005'te Barcelona'nın yolunu tuttu ancak kalıcı olmadı.
Samuel Eto'o: 2004-2009 yılları arasında Barcelona'da büyük başarıya imza atan Samuel Eto'o, 2015'te Antalyaspor'a transfer oldu.
Frank Rijkaard: 2003 2008 yılları arasında Barcelona'yı çalıştıran ve dönemin en meşhur teknik adamlarından olan Rijkaard, 2009'da Galatasaray'ın başına geldi ancak kısa bir zaman sonra görevine son verildi.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:54
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Arda geliyor mu? Fikret Orman açıkladı!
Toplam 1
Yorum
BJK Bu Şenol hocadan bir şey olmaz.Takım üstündeki hakimiyetini kaybetmiş.Türkiyenin en kadrosu elinde.Yönetim daha ne yapsın.
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Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o an...
Toplam 2
Yorum
guven38 bu adami futboldan men etmek lazim
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Beşiktaş'ı böyle sallayacak...
Toplam 3
Yorum
bjk smokie :) hani gelsin misafirimiz olsun bi çayımızı içsinde :D gerisine gerek yok :D
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