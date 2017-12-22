Ribery'den Kerim bebeğe destek
Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebeğe, tek gözünü kapatarak destek verdi.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, Kerim bebeğe tek gözünü kapatarak destek verdi.
Ribery Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tek gözünü kapattığı bir fotoğrafını koyarak, "Kerim ile dayanışma" (SolidarityWithKarim) etiketini kullandı.
İki aylık Kerim bebek, Suriye'nin başkenti Şam'da, Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinde yaklaşık bir ay önce rejimin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybetti.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:15
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Ribery'den Kerim bebeğe destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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