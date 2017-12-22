 Ribery'den Kerim bebeğe destek – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    'den Kerim bebeğe destek

    <a href="/index/ribery?id=8fc81ba5-36fc-4ec3-b2a7-0621aeb59d4b" class="" rel="tag">Ribery</a>'den Kerim bebeğe destek

    Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck , Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebeğe, tek gözünü kapatarak destek verdi.

    Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck , Kerim bebeğe tek gözünü kapatarak destek verdi.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tek gözünü kapattığı bir fotoğrafını koyarak, "Kerim ile dayanışma" (SolidarityWithKarim) etiketini kullandı.

    İki aylık Kerim bebek, Suriye'nin başkenti Şam'da, Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinde yaklaşık bir ay önce rejimin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybetti.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:15
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