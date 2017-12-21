Rosicky bıraktı

Bir dönem G.Saray ve F.Bahçe'nin de transfer gündemini meşgul eden Çek futbolcu Tomas Rosicky, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını açıkladı. Son olarak Sparta Prag forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, düzenlediği basın toplantısında, kontratının sezon sonuna kadar devam etmesine rağmen performansını yeterli bulmadığı gerekçesiyle emeklilik kararı aldığını söyledi. Rosicky, kariyerinde Sparta Prag, Borussia Dortmund ve Arsenal formalarını giymişti.