M.City durdurulamıyor!

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, sahasında Tottenham'ı 4-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, İngiltere'nin en üst düzey ligindeki rekor galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

Zirve takipçisi Manchester United, West Bromwich Albion deplasmanında 2-1 galip geldi. Son şampiyon Chelsea, Southampton'ı, Arsenal da Newcastle United'ı evinde 1-0'lık skorlarla geçti. Bournemouth deplasmanında 4-0 kazanan Liverpool, iki hafta sonra galibiyete ulaştı.

Premier Lig'in namağlup lideri Manchester City, puanını 52 yaparak en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki 11 puanlık farkı korudu. İki takımın ardından 38 puanlı Chelsea, 34 puanlı Liverpool ve 33 puanlı Arsenal sıralandı.

LA LİGA

Lider Barcelona, İspanya Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Deportivo La Coruna'yı 4-0 mağlup etti. Atletico Madrid, sahasında Alaves'i 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Barcelona'nın takipçilerinden Valencia, deplasmanda Eibar'a 2-1 mağlup olarak son 4 maçta 3. kez puan kaybetti.

Real Madrid ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için haftayı maç yapmadan kapattı.

La Liga'da 42 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Barcelona'yı, Atletico Madrid 36, Valencia 34, Real Madrid 31 puanla takip etti. Katalan ekibi, 23 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı El Clasico'ya Real Madrid'in 11 puan önünde çıkma şansı yakaladı.



BUNDESLİGA

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Zirve takipçileri Leipzig, Schalke 04 ve Bayer Leverkusen haftayı puan kaybıyla tamamladı.

Hertha Berlin'e 3-2 yenilen Leipzig'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Schalke 04, Eintracht Frankfurt deplasmanında 2-2, Bayer Leverkusen de Hannover 96'ya konuk olduğu maçta 4-4 berabere kaldı.

Borussia Mönchengladbach, sahasında Hamburg'u 3-1, Borussia Dortmund ise evinde Hoffenheim'ı 2-1 yendi. Dortmund'da milli futbolcu Ömer Toprak, Hoffenheim'da da Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, 90 dakika görev yaptı.

Freiburg'da Çağlar Söyüncü, Augsburg deplasmanında 3-3 berabere kaldıkları, Wolfsburg'da ise Yunus Mallı, Köln deplasmanında 1-0 kaybettikleri maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bundesliga'nın 17. haftasının ardından 41 puanı bulunan Bayern Münih, devreyi lider kapattı. Bavyera ekibi, Schalke 04'ün 11, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Borussia Mönchengladbach'ın on üçer puan önünde zirvede yer aldı.

SERİE A

Torino deplasmanında 3-1 galip gelerek iki hafta sonra kazanan Napoli, Inter'in puan kaybetmesiyle Serie A'da liderliğe çıktı. Inter'in sahasında Udinese'ye 3-1 yenilmesiyle ligde namağlup takım kalmadı. Son şampiyon Juventus, deplasmanda Bologna'yı 3-0, zirve takipçilerinden Roma ise evinde Cagliari'yi 1-0 yendi.

Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğe getirilmesiyle çıkış yakalamak isteyen Milan, düşme hattındaki Hellas Verona'ya deplasmanda 3-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti.

Ligin 17. haftası sonunda 42 puan toplayan Napoli, yeniden liderliğe yükseldi. Napoli'yi 41 puanlı Juventus, 40 puanlı Inter ve bir maç eksiği bulunan 38 puanlı Roma izledi.

LİGUE 1

Ligue 1'de lider PSG, 18. haftada deplasmanda oynadığı Rennes karşılaşmasını 4-1 kazandı. Monaco, Saint-Etienne'i deplasmanda 4-0 yenerek arka arkaya 3. maçını kazandı ve lideri takibini sürdürdü.

İki zirve takipçisinin karşılaştığı maçta Olympique Lyon, sahasında Olympique Marsilya'yı 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. PSG, 47 puanla zirvedeki yerini korudu. Olympique Lyon ve Monaco 38, Olympique Marsilya ise 35 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.