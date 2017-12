İşte FETÖ'nün futbol imamı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi futbolculara yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, eski milli kaleci Ömer Çatkıç, Fenerbahçe ve Başakşehirspor'un başarılı defans oyuncusu Bekir İrtegün ve gol kralı milli oyuncu Zafer Biryol gözaltına alındı.



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Bank Asya'ya 1 milyon dolar yatırdığı iddiasıyla Çatkıç tutuklandı. "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'nün spor yapılanmasıyla ilgili tüm bildiklerini soruşturma savcısına anlatan İrtegün serbest bırakıldı. İrtegün'ün FETÖ'nün spor imamıyla ilgili çok önemli bilgileri soruşturma savcısına verdiği öğrenildi. ByLock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'ya 800 bin TL para yatırdığı ileri sürülen Biryol da cezaevine gönderildi.







FETÖ'NÜN SPOR İMAMI

Gözaltına alınan veya tutuklanan ünlü futbolcular, kendilerine toplantı düzenleyip himmet toplayan imamın ismini polise verdi. Ünlü futbolcuların imamlığını yapan ve ismi sır gibi saklanan FETÖ'nün spor imamının FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalışan Ali Şenel olduğu iddia edildi.







FİRARİ ŞENEL HER YERDE ARANIYOR

Polis, İstanbul, Afyon ve Çorum'da düzenlediği operasyonlarda Ali Şenel'i bulamadı. 2 çocuğunu ve ailesini bırakarak kayıplara karışan Ali Şenel her yerde aranıyor.







ŞİKE OPERASYONUNUN KİLİT İSMİ

FETÖ'nün spor imamı olduğu iddia edilen Ali Şenel'in, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Başkanı Aziz Yıldırım'ın hedef alındığı şike operasyonunun da kilit ismi olduğu ve operasyonu yönlendiren kişi olduğu öne sürüldü. Şüphelinin, FETÖ'nün eğitim kurumlarında yöneticilik yaptığı öğrenildi. Ali Şenel'in, FETÖ'nün Pensilvanya'daki üst yapısı ile şike operasyonunu yapan emniyet ve yargı ayağının koordinesini sağladığı ileri sürülüyor.







3 TEMMUZ SÜRECİ

FETÖ'nün bir kumpası olduğu daha sonra ortaya çıkan 3 Temmuz 2011 sürecinde, başta Aziz Yıldırım olmak üzere spor camiasından onlarca yönetici, futbolcu gözaltına alınıp tutuklandı. Sanıklar, şike yapmak ve örgüt kurmak suçundan çeşitli cezalara çarptırıldı. Yargıtay, cezaların büyük kısmını onadı. 17-25 Aralık 2013'deki darbe girişiminin ardından şike operasyonunun, FETÖ'nün bir kumpası olduğu ortaya çıktı. Yıldırım ve 5 sanığın AYM'ye başvurusunun ardından yeniden yargılama yapıldı. Kendilerine kumpas kurulduğunu her duruşmada tekrarlayan sanıkların tamamı beraat etti. Nisan 2016'da ise kumpas kuranlara yönelik operasyon başlatıldı. FETÖ'cü polis, gazeteci ve avukat gözaltına alındı. O dönem davaya bakan hâkim ve savcılar da meslekten atıldı.