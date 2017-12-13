Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu
Sezon başında rekor bir bedelle İtalya'nın Roma takımına transfer olan milli yıldız Cengiz Ünder, fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle başka bir takıma gitmek istediğini kulübüne iletti.
Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, forma şansı bulamadığı için rahatsız.
İtalyan kulübü de oyuncunun forma şansı bulabilmesi adına kendisine gelen kiralama tekliflerini değerlendirmeye alma kararı aldı. Roma'nın oyuncunun gideceği takımda sürekli olarak forma giymesini garanti altına almak istediği ve bu minvaldeki teklifleri değerlendireceği belirtildi.
CENGİZ ÜNDER'İN PEŞİNDEKİ TAKIM
Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder'i transfer etmek isteyen takımların başında Bundesliga ekiplerinden Freiburg geliyor. Alman ekibi, sezon başında Manchester City'nin Cengiz Ünder'i alması durumunda kiralık olarak verileceği kulüptü.
Kadrosunda Çağlar Söyüncü'yü de barındıran Freiburg'un Cengiz Ünder'i de uzun süredir takip ettiği ve Roma'ya bu aşamada kiralama teklifini ilettiği aktarıldı.
Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla 8 resmi maçta 316 dakika forma giyebildi ve bu maçlarda skor üretemedi.
Cengiz Ünder'in Başakşehir'le geçen sezon sergilediği performans;
- 43 maç
- 9 gol
- 7 asist
TAKVİM
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:56
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Bu yolun sonu kupa
Toplam 1
Yorum
RHM Bu senenin Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR ' dur.
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Okan Buruk G.Saray’dan özür diledi
Toplam 1
Yorum
Han Tudor gibi vasıfsız korner yada frikik markajında sanıp kendini, teknik direktörlerle mucadeleye giren kişi Galatasaray camiasından dilemeli
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Ailesini yolladı
Toplam 3
Yorum
görengören Tudor çok korkak adam şışşt uyuma yönetim. Bu adam GS a birşey veremez Kupa ve lig maçlarını iyi analiz edilirse anlamak zor değil.
Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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