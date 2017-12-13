 Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    , Bundesliga yolcusu

    Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu

    Sezon başında rekor bir bedelle İtalya'nın Roma takımına transfer olan milli yıldız , fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle başka bir takıma gitmek istediğini kulübüne iletti.

    Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Roma'ya transfer olan , forma şansı bulamadığı için rahatsız.

    İtalyan kulübü de oyuncunun forma şansı bulabilmesi adına kendisine gelen kiralama tekliflerini değerlendirmeye alma kararı aldı. Roma'nın oyuncunun gideceği takımda sürekli olarak forma giymesini garanti altına almak istediği ve bu minvaldeki teklifleri değerlendireceği belirtildi.

    CENGİZ ÜNDER'İN PEŞİNDEKİ TAKIM
    Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder'i transfer etmek isteyen takımların başında Bundesliga ekiplerinden Freiburg geliyor. Alman ekibi, sezon başında Manchester City'nin Cengiz Ünder'i alması durumunda kiralık olarak verileceği kulüptü.

    Kadrosunda Çağlar Söyüncü'yü de barındıran Freiburg'un Cengiz Ünder'i de uzun süredir takip ettiği ve Roma'ya bu aşamada kiralama teklifini ilettiği aktarıldı.

    Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla 8 resmi maçta 316 dakika forma giyebildi ve bu maçlarda skor üretemedi.

    Cengiz Ünder'in Başakşehir'le geçen sezon sergilediği performans;

    - 43 maç

    - 9 gol

    - 7 asist

    TAKVİM

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:56
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