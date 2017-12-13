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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Çin'e gidip kaybolan yıldızlar

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    Çin'e gidip kaybolan yıldızlar

    Jackson Martinez: Porto ve Atletico Madrid formasıyla attığı gollerle futbolseverlerin beğenisini kazanan Jackson Martinez de Çin macerasında büyük hüsran yaşadı.

    Atletico Madrid'den Guangzhou Evergrande takımına 2015-16 sezonunda 42 milyon bonservis bedeli karşılığında geçen Martinez, ligde 10 maçta 4 kez fileleri sarsarken, AFC Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 4 karşılaşmada golle tanışamadı.

    Son olarak Guangzhou Evergrande ile Jiangsu Suning arasında 26 Ekim 2016'da oynanan maçta ciddi bir sakatlık yaşayan Kolombiyalı golcü, sahalara henüz dönemedi.

    Transfer verilerini toplayan Alman sitesi Transfermakt'a göre, 1 Temmuz 2015'te piyasa değeri 35 milyon avroyu bulan 31 yaşındaki oyuncunun şu anki bonservis bedelinin 3 milyon avroya düştüğü belirtiliyor.

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