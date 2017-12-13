Çin'e gidip kaybolan yıldızlar

Tevez: Forma giydiği Shanghai Shenhua'nın bonservisine 10,5 milyon, kendisine ise yıllık 38 milyon avro verdiği dünyanın en çok kazanan futbolcusu konumundaki Arjantinli yıldız, ilk sezonunda performansından daha çok yaşadığı sakatlık sorunları ve düşük form grafiğiyle öne çıktı.

Söz konusu 10 aylık süreçte 16 lig maçında sadece 4 gole imza atan Carlos Tevez, yetersiz performansı nedeniyle çıktığı son maçlarda seyirciler tarafından ıslıklarla protesto edildi.

Fazla kiloları nedeniyle teknik direktör Wu Jingui tarafından eleştirilen ve sıkı bir diyetin ardından 78'den 72 kiloya düşen Tevez, kendisinden beklenen oyunu henüz sahaya yansıtamadı.