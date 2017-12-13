Çin'e gidip kaybolan yıldızlar
Tevez: Forma giydiği Shanghai Shenhua'nın bonservisine 10,5 milyon, kendisine ise yıllık 38 milyon avro verdiği dünyanın en çok kazanan futbolcusu konumundaki Arjantinli yıldız, ilk sezonunda performansından daha çok yaşadığı sakatlık sorunları ve düşük form grafiğiyle öne çıktı.
Söz konusu 10 aylık süreçte 16 lig maçında sadece 4 gole imza atan Carlos Tevez, yetersiz performansı nedeniyle çıktığı son maçlarda seyirciler tarafından ıslıklarla protesto edildi.
Fazla kiloları nedeniyle teknik direktör Wu Jingui tarafından eleştirilen ve sıkı bir diyetin ardından 78'den 72 kiloya düşen Tevez, kendisinden beklenen oyunu henüz sahaya yansıtamadı.
Oscar: İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den Shanghai SIPG'e 60 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçerek Çin Süper Ligi'nin en pahalı transferi konumuna gelen Brezilyalı Oscar da hayal kırıklığına yol açan futbolcular arasında yer aldı.
Henüz 26 yaşında olması ve Avrupa'nın önde gelen takımlarından gelen tekliflere rağmen sene başında tercihini Çin'den yana kullanarak futbolseverleri şaşırtan Oscar, ligde 22, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 maçta toplam 5 gole imza atabildi.
Chelsea'deki döneminde dünyanın en iyi "10 numaraları" arasında gösterilen Oscar, Çin'deki yetersiz performansının ardından Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini de kaybetti.
Jackson Martinez: Porto ve Atletico Madrid formasıyla attığı gollerle futbolseverlerin beğenisini kazanan Jackson Martinez de Çin macerasında büyük hüsran yaşadı.
Atletico Madrid'den Guangzhou Evergrande takımına 2015-16 sezonunda 42 milyon bonservis bedeli karşılığında geçen Martinez, ligde 10 maçta 4 kez fileleri sarsarken, AFC Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 4 karşılaşmada golle tanışamadı.
Son olarak Guangzhou Evergrande ile Jiangsu Suning arasında 26 Ekim 2016'da oynanan maçta ciddi bir sakatlık yaşayan Kolombiyalı golcü, sahalara henüz dönemedi.
Transfer verilerini toplayan Alman sitesi Transfermakt'a göre, 1 Temmuz 2015'te piyasa değeri 35 milyon avroyu bulan 31 yaşındaki oyuncunun şu anki bonservis bedelinin 3 milyon avroya düştüğü belirtiliyor.
Axel Witsel: Rus ekibi Zenit'ten Tianjin Quanjian takımına sene başında geçen Axel Witsel de kariyerindeki düşüşü durduramayan oyuncular arasında yer aldı.
Belçikalı milli oyuncu, forma giydiği 27 lig maçında 4 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, Rus temsilcisindeyken 35 milyon avroya çıkan piyasası 17 milyon avroya geriledi.
Graziano Pelle: İtalyan golcü Graziano Pelle de kariyerini Çin'e taşımasının ardından kendisinden beklenen futbolu sahaya yansıtamadı.
İnişli çıkışlı Avrupa kariyeri boyunca Parma, Sampdoria, Feyenoord ve Southampton gibi kulüplerde forma giymesinin ardından 2016'da Shandong Luneng takımına 15 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer olan 32 yaşındaki santrafor, 24 lig maçında 7 gol üretebildi.
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