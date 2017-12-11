Avrupa liglerinde liderler değişmedi

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Inter, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında oynanan derbide Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek üst üste 14. maçını kazandı. Manchester City böylece İngiltere'nin en üst düzey liginde 14 maçlık galibiyet serisine sahip Arsenal'in 2002'nin şubat ve ağustos ayları arasında iki ayrı sezonda elde ettiği rekora ortak oldu.

Son şampiyon Chelsea, Londra derbisinde konuk olduğu West Ham United'a 1-0 yenildi. Merseyside derbisinde ise ev sahibi Liverpool ile Everton, 1-1 berabere kaldı. Tottenham Hotspur, sahasında Stoke City'yi 5-1 mağlup etti. Southampton-Arsenal karşılaşması da 1-1 sonuçlandı.

Premier Lig'in namağlup lideri Manchester City, puanını 46 yaparak en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki farkı 11'e çıkardı. İki takımın ardından 32 puanlı Chelsea, 30 puanlı Liverpool ve 29 puanlı Arsenal sıralandı.

LA LİGA

Lider Barcelona, İspanya liginin 15. haftasında, konuk olduğu Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Katalan ekibinin takipçileri de haftayı kayıpsız geçti. Valencia, sahasında Celta Vigo'yu 2-1, Atletico Madrid ise deplasmanda Real Betis'i 1-0 yendi.

Real Madrid ise bu haftaya kadar yalnızca 2 gol atabilen yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 2 kez fileleri havalandırdığı Sevilla maçını, 5-0 kazandı. La Liga'da 39 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Barcelona'yı, Valencia 34, Atletico Madrid 33 ve Real Madrid 31 puanla takip etti.

BUNDESLİGA

Almanya'da Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi. Zirve takipçileri Leipzig, Schalke 04 ve Borussia Mönchengladbach, haftayı birer puanla tamamladı.

Leipzig, ağırladığı Mainz ile 2-2, Borussia Mönchengladbach da konuk ettiği Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. Bundesliga'nın 15. haftasının ardından 35 puanı bulunan Bayern Münih, Leipzig'in 8, Schalke 04'ün 9 ve Borussia Mönchengladbach'ın 10 puan önünde zirvede yer aldı.

SERİE A

Geçen hafta Serie A'nın liderlik koltuğuna oturan Inter, zirveyi ilgilendiren karşılaşmada, konuk olduğu Juventus ile 0-0 berabere kaldı. Napoli, rakiplerinin puan kaybettiği haftada, sahasında Fiorentina ile golsüz berabere kaldı ve liderlik fırsatını tepti.

Chievo-Roma maçında da gol sesi çıkmadı. Ligin 16. haftası sonunda 40 puan toplayan Inter, liderliğini sürdürdü. Inter'i, 39 puanlı Napoli, 38 puanlı Juventus ve bir maç eksiği bulunan 35 puanlı Roma takip etti.

LİGUE 1

Ligue 1'de lider PSG, 17. haftada seyircisi önünde oynadığı Lille karşılaşmasını 3-1 kazandı. Olympique Lyon, Monaco ve Olympique Marsilya da haftayı 3 puanla kapadı. Lyon deplasmanda Amiens'i 2-1, Monaco evinde Estac Troyes'yı 3-2, Marsilya ise sahasında Saint-Etienne'i 3-0 yendi. PSG, 44 puanla zirvedeki yerini korudu. Olympique Lyon, Monaco ve Olympique Marsilya 35'er puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.