Türkiye 2024 için iyi bir ev sahibi

İSTANBUL'da dün gerçekleştirilen FIFA Futbolun Zirvesi organizasyonunun ardından birçok konu hakkında detaylı açıklama yapıldı. FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören zirvenin ardından çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Futbolun geleceğini konuştuklarını belirten İnfantino, sözlerine Türkiye'ye teşekkür ederek başladı, "Riva'daki tesis beni çok etkiledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm dünyada futbolun gelişmesi açısından bize katkı sağlayacağı çok açık. Çok iyi çalışmalar yapıldı" dedi.



BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ

DÜNYANIN her ülkesinde çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen İnfantino, "FIFA'ya bağlı üye federasyonların yeri çok önemli. Onların da yardımıyla yeni yollar keşfedeceğiz. Üyelerimizi dinlemek, görüşmelerini almak istedik. Doğrudan temasta olmak çok önemli. Kararlar almadan önce üye tüm federasyonlarla görüş alışverişi yapıyoruz. Futbolunun genel anlamda gelişmesini konuşuyoruz. Türkiye Federasyonu bizim için çok önemli. Futbolun gelişiminde çok büyük öneme sahip" diye konuştu.



MENAJERLERE ÖNLEM

GİANNİ İnfantino'nun değindiği diğer konular şöyle: "Transferlere her yıl 5 milyar dolar gibi bir rakam ödeniyor. Belki yüzde 10'u menajerlere gidiyor. Futbolun dışına çıkıyor bu meblağ. Menajerlik olayını yeniden gözden geçirmeliyiz. 'Müsabakalar başlamadan önce transfer bitse mi?' diye düşünüyoruz. Kulüplerin parası varsa transfer yapabilir. Net olmalıyız. Önümüzdeki yıl da

bu konuda çok farklı kural setleri hazırlamak istiyoruz."



FFP ÇOK BAŞARILI OLDU

"FUTBOLUN gerçek değerlerini korumalıyız. FIFA'ya geldiğimde en zor anlarından biri yaşanıyordu. FIFA'nın prestiji zedelenmişti. Her şey açık olursa inanıyorum ki dünya futbolu daha iyi yerlere gidecek. Rusya'da gelecek yıl her şey muazzam olacak. Finansal Fair Play (FFP) süreci çok başarılı oldu. Finansal Fair Play'i tanıttığımız 6 yıl önce Avrupa kulüplerinin toplam kaybı 1.7 milyar euro'ydu. Geçen sezon bu rakam 100 milyon euro'lara kadardı. Yüzde 80 ve 90'lık gelişim var. Futboldaki bütün aktörlerin sorumluluk alması lazım."



FUTBOLLA YAŞIYORSUNUZ

"TAKIMLARIN yerli futbolcularını geliştirmesi için çalışmalar yapmalıyız. FIFA başkanıyım ama 2024 ile ilgili de kısa bir görüş belirteyim. İki aday var; Almanya ve Türkiye... Türkiye'deki çalışmalardan çok etkilendim. Bazı ülkelerde futbol önemli olmayabilir. Türkiye'de futbol çok önemli. Her aktivite futbolla alakalı. Türkiye'de futbol her gün yaşanan bir durum. Büyük bir tutkuyla yaşıyorlar. Türkiye gerçekten bir futbol ülkesi. Futbolun DNA'sını taşıyan Türkiye'nin 2024 adaylığı çok önemli. Türkiye 2024 için iyi bir ev sahibi olabilir. Tabii son kararı UEFA verecek. Almanya ve Türkiye'ye iyi şanslar diliyorum."



Beşiktaş'ın başarısı muazzam

FIFA Başkanı Gianni İnfantino, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen Beşiktaş'la ilgili de yorum yaptı. Son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlıları tebrik eden İnfantino, "Muazzam bir başarı sergilediler. Tebrik etmek görevimiz, onları gönülden kutluyorum" sözlerini sarfetti.



FIFA ile işbirliğimiz daha da gelişecek

İNFANTİNO'dan sonra söz alan Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, kısa bir açıklama yaptı. Dünya futbolunun en üst kurulu FIFA'yı İstanbul'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Demirören, "Bu toplantılar, futbolun dostluk ve barış ilkelerinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Bizim için futbol barışın ortak dili. Yasa dışı bahis, doping, ırkçılık ve şikeye karşı savaşımız devam edecek. FIFA ile hep iyi ilişkiler içinde bulunduk. Bu işbirliği ortak projelerle gelişecektir" diye konuştu.



Aydınlatır inşallah

