 Brezilya’da Corinthians şampiyon – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Brezilya’da şampiyon

    Brezilya’da Corinthians şampiyon

    Brezilya Serie A'da 35. hafta karşılaşmasında , Fluminense'yi 3-1 mağlup etti. Corinthians aldığı bu sonuçla sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

    Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Jo ve Colin Kazım'ın da kadrosunda bulunduğu , Brezilya Seri A'da şampiyon oldu. Fluminense'yi 3-1 mağlup ettiği maçta sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Corinthians'da eski Galatasaraylı Jo, 2 gol attı. Aldığı bu sonuçla puanını 71'e yükselten Corinthians, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkartarak şampiyon oldu.

    7. kez Brezilya Seri A'da şampiyon olan siyah-beyazlı ekip diğer 6 şampiyonluğunu 1990, 1998, 2005, 2011 ve 2015 yıllarında elde etmişti.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:51
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