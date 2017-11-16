Brezilya’da Corinthians şampiyon
Brezilya Serie A'da 35. hafta karşılaşmasında Corinthians, Fluminense'yi 3-1 mağlup etti. Corinthians aldığı bu sonuçla sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.
7. kez Brezilya Seri A'da şampiyon olan siyah-beyazlı ekip diğer 6 şampiyonluğunu 1990, 1998, 2005, 2011 ve 2015 yıllarında elde etmişti.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:51
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 22
Yorum
Haydar Sırf bu yüzden BJK Oğuzhan sız oynama formülleri arıyor. Bulamayıp puan kaybedince mecburen kullanıyorlar. Söke söke alacaklar.
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‘Paşa keyfi bilir’
Toplam 3
Yorum
GERCEK FENERLİ RVP SKATLANMIŞTIR SAKATLIĞI GEÇTİKDEN SONRA FENERBAHÇEYİ ŞAMPİYON YAPACAKTIR.
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Savaşan Hollandalı
Toplam 5
Yorum
fenerli forma bulamayan adamı fener ne yapacak
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