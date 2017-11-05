Erdoğan Şenay'ın cenazesi toprağa verildi
Vefat eden Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski yöneticilerinden, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi, duayen spor yazarı Erdoğan Şenay'ın cenazesi toprağa verildi.
Şenay'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, teknik direktör Mustafa Denizli, spor medyasından birçok kişi, Şenay'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:54
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Son 27 yılın en kötü Fenerbahçe'si!
Toplam 17
Yorum
fenerliler hiç kimseye suç ve kabahat bulmasınlar tüm hatayı kendilerinde arasınlar,yıllarca aziz ve yönetiminin başarısızlığına dur diyecek biri yokmu
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Son 27 yılın en kötü Fenerbahçe'si!
Toplam 17
Yorum
Koyulacivert Advocat giderken kadro yetersiz dedi.Yok efendim yeni hoca bunları nasıl oynatirmis.geçen sene kajer ve sow iyiydi.ikisi gitti uzenler kaldi
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Son 27 yılın en kötü Fenerbahçe'si!
Toplam 17
Yorum
fener yönetiminde biraz takım sevgi ve saygısı varsa aykut'dan önce kendilerinin tamamı istifa etmelidir. yıllarca başarısız oldunuz takımı maddi
Erdoğan Şenay'ın cenazesi toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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