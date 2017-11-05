Şenay'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, teknik direktör Mustafa Denizli, spor medyasından birçok kişi, Şenay'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.



