Haberler Fransa Ligue 1 Lyon - PSG maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - PSG maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Lyon, Parc Olympique Lyonnais'te PSG'yi konuk ediyor. Ligin zirvesindeki ekibe karşı mücadele edecek ev sahibi ekip, 3 maçtır alamadığı galibiyeti PSG karşısında alarak şampiyonluk yarışına geri dönmeyi hedefliyor. PSG ise Bayern Münih'e karşı evinde aldığı 2-1'lik mağlubiyeti unutturmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 09:23
Lyon - PSG maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lyon, Ligue 1'in 12. haftasında, zirve yarışında önemli bir konuma yükselmek için evinde PSG ile kozlarını paylaşacak. PSG'ye rakip olduğu son dört Ligue 1 maçını kaybeden Lyon, bu sezon Ligue 1'de ceza sahası dışından en fazla isabetli şut çeken takım karşısında sürpriz arayacak. Son maçında deplasmanda Real Betis'e 2-0 mağlup olan ev sahibi ekip, taraftarına kendisini affettirmek için sahaya çıkacak. Lyon ise son karşılaşmasında Bayern Münih'e mağlup olarak zirvedeki yerini sarsmasının ardından bu kez 3 puanı cebine koymayı hedefliyor. Peki Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon - PSG maçı, 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Lyon'daki Parc Olympique Lyonnais'te yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Lyon - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon - PSG maçı, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Benoit Bastien yönetecek.

Lyon - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Morton; Sulc, Tolisso, Moreira; Satriano

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia

F.Bahçe'den forvet operasyonu!
