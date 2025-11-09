Angers-Auxerre maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Angers, Stade Raymond Kopa'da Auxerre'i konuk edecek.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta Lille deplasmanında 1-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Angers, bu kez taraftarı önünde çıkış arayacak.

Konuk takım Auxerre ise geçtiğimiz hafta Marsilya karşısında 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Christophe Pélissier'in öğrencileri, 7 puanla ligin dibine demirlemiş durumda. Auxerre, Angers deplasmanında kazanarak hem moral bulmak hem de düşme hattından uzaklaşmak istiyor. İşte Angers-Auxerre maçının canlı yayın bilgileri...

Angers-Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Angers-Auxerre maçı, 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Fransa Ligue 1'in alt sıralarında dengeleri değiştirebilecek öneme sahip karşılaşma, Türkiye saati ile 19.15'te başlayacak.

Angers-Auxerre MAÇI HANGİ KANALDA?

Angers-Auxerre maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak. Stade Raymond Kopa'da oynanacak karşılaşmada Abdelatif Kherradji düdük çalacak.