Angers-Auxerre maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1

Angers-Auxerre maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında heyecan dorukta! Angers, Stade Raymond Kopa'da Auxerre'i konuk edecek. Bu sezon umduğu başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta Lille'e 1-0 mağlup olmuştu. Ligde 7 puana sahip Auxerre ise geçtiğimiz hafta Marsilya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Yeni bir seri için Angers'e konuk olacak Christophe Pélissier'in öğrencileri, ligin dibinden kurtulmak için sahaya çıkacak. Peki Angers-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 14:43 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 14:44
Angers-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Angers, Stade Raymond Kopa'da Auxerre'i konuk edecek.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta Lille deplasmanında 1-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Angers, bu kez taraftarı önünde çıkış arayacak.

Konuk takım Auxerre ise geçtiğimiz hafta Marsilya karşısında 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Christophe Pélissier'in öğrencileri, 7 puanla ligin dibine demirlemiş durumda. Auxerre, Angers deplasmanında kazanarak hem moral bulmak hem de düşme hattından uzaklaşmak istiyor. İşte Angers-Auxerre maçının canlı yayın bilgileri...

Angers-Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Angers-Auxerre maçı, 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Fransa Ligue 1'in alt sıralarında dengeleri değiştirebilecek öneme sahip karşılaşma, Türkiye saati ile 19.15'te başlayacak.

Angers-Auxerre MAÇI HANGİ KANALDA?

Angers-Auxerre maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak. Stade Raymond Kopa'da oynanacak karşılaşmada Abdelatif Kherradji düdük çalacak.

