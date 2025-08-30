CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Lorient - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Lorient - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 3. hafta maçında Lorient ile Lille kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Lorient - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:33 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:33
Lorient - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Lorient - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 3. haftasında Lorient, evinde Lille'i ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Lorient - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lorient - Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lorient - Lille maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lorient - Lille MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient: Kamara; Mendy, Talbi, Igor Silva; Katseris, Abergel, Avon, Kouassi; Tosin, Soumano, Dermane

Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Bouaddi, Andre; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Felix Correia; Giroud

