Lorient - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Lorient - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 3. haftasında Lorient, evinde Lille'i ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Lorient - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lorient - Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lorient - Lille maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lorient - Lille MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient: Kamara; Mendy, Talbi, Igor Silva; Katseris, Abergel, Avon, Kouassi; Tosin, Soumano, Dermane

Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Bouaddi, Andre; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Felix Correia; Giroud