Lens - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Lens - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 3. haftasında Lens, evinde Brest'i ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Lens - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lens - Brest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lens - Brest maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lens - Brest MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Udol, Sarr, Gradit; Machado, Sylla, Thomasson, Aguilar; Said, Guilavogui; Fofana

Brest: Majecki; Locko, Le Cardinal, Chardonnet, Lala; Magnetti, Lees-Melou, Doumbia; Balde, Ajorque, Del Castillo