Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 3. hafta maçında Lens ile Brest kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Lens - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 11:25
Lens - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 3. haftasında Lens, evinde Brest'i ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Lens - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lens - Brest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lens - Brest maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lens - Brest MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Udol, Sarr, Gradit; Machado, Sylla, Thomasson, Aguilar; Said, Guilavogui; Fofana

Brest: Majecki; Locko, Le Cardinal, Chardonnet, Lala; Magnetti, Lees-Melou, Doumbia; Balde, Ajorque, Del Castillo


