Lille-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta sahne alacak maçta Lille, güçlü rakibi Monaco'yu ağırlayacak. Sezona iyi bir giriş yapmayı hedefleyen her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemek istiyor. Erken haftalarda yapılacak hataların telafisinin zor olacağının bilincinde olan ekipler, bu kritik karşılaşmada tüm güçlerini sahaya yansıtmayı planlıyor. Peki, Lille-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında oynanacak Lille-Monaco maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.