Lyon - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lyon - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 21. haftada Lyon ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - REIMS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Reims maçı 9 Şubat Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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