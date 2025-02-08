Nice - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nice - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 21. haftada Nice ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - LENS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Lens maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından yayınlanacak.

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