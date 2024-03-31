Haberler Fransa Ligue 1 Nice - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nice ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 11:21
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Nice - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nice ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Nantes maçı 31 Mart Pazar günü saat 16:00'da BeIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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