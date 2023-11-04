Haberler Fransa Ligue 1 Lorient - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Lorient - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lorient - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Lorient ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Lens maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'te BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu açıkladı! Zaha'nın golü öncesi faul var mı?
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail ölüm yağdırmaya devam ediyor! Çocuk hastanesini hedef aldılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Arda Güler olay oldu! 5 ayda büyük değişim
İşte F.Bahçe - Trabzonspor maçı 11'leri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marsilya - Lille maçı ne zaman?
PSG 3 puanı 3 golle aldı!
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler olay oldu! 5 ayda büyük değişim Arda Güler olay oldu! 5 ayda büyük değişim 09:38
Çakar yorumladı! Kırmızı kart var mı? Çakar yorumladı! Kırmızı kart var mı? 09:10
Maç sonu flaş sözler! "Ocak ayında gönderilmeli" Maç sonu flaş sözler! "Ocak ayında gönderilmeli" 08:37
Onur Bulut şoku! Onur Bulut şoku! 01:35
Atletico Madrid'e soğuk duş! Atletico Madrid'e soğuk duş! 01:24
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:24
Daha Eski
Atletico Madrid'e soğuk duş! Atletico Madrid'e soğuk duş! 01:20
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:15
Toroğlu açıkladı! 2. golden önce penaltı var mı? Toroğlu açıkladı! 2. golden önce penaltı var mı? 01:14
İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi 01:13
Buruk'tan Muslera açıklaması! Buruk'tan Muslera açıklaması! 01:13
Muslera stattan böyle ayrıldı! Muslera stattan böyle ayrıldı! 01:13