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Nice forması giyen Alexis Beka Beka'dan intihar girişimi!

Son dakika spor haberleri... Fransız basını, Nice forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Alexis Beka Beka'nın intihar girişiminde bulunduğunu yazdı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 12:59 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 13:00
Nice forması giyen Alexis Beka Beka'dan intihar girişimi!

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka'nın intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Fransız basınına yansıyan haberlerde oyuncunun Nice'te bulunan A8 otoyolu üzerindeki Magnan viyadüğüne gelerek atlamak istediğini söylediği belirtildi. Kulübün psikoloğunu bölgeye yönlendirdiği ifade edilirken polisin de oyuncuyu ikna etme çabalarının sürdüğü aktarılıyor. Oyuncunun intihar teşebbüsünde bulunma sebebi olarak ise kız arkadaşından ayrılması gösterildi.

22 yaşındaki orta saha, kariyerine Caen'de başladı. Geride bıraktığımız sezon Lokomotiv Moskova'da forma giyen Beka Beka, 2022 sezonu başında Nice'e transfer olmuştu.

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