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Lionel Messi Paris Saint-Germain'den ayrılıyor! Hocası açıkladı

Son dakika spor haberleri... Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 14:39 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 14:43
Lionel Messi Paris Saint-Germain'den ayrılıyor! Hocası açıkladı

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı. Galtier, "Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Clermont, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." dedi.

35 yaşındaki Arjantinli yıldız, kariyerinde Newell's Old Boys, Barcelona ve PSG takımlarında forma giydi. Yıldız isim, son olarak 2022 Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Messi'nin Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olacağı iddiaları var...

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