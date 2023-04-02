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PSG Lyon: 0-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint Germain, Lyon'u konuk etti. Mücadeleden Lyon 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 00:16
PSG Lyon: 0-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint Germain ile Lyon karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon 1-0 kazanırken galibiyet golü 56. dakikada Bradley Barcola'dan geldi. Lyon'da Alexandre Lacazette, 39. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 2. mağlubiyetini alan PSG, 66 puanda kalırken, 3 maçın ardından galibiyete ulaşan Lyon 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında PSG deplasmanda Nice ile karşılaşırken Lyon evinde Rennes'i ağırlayacak..

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