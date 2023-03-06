Haberler Fransa Ligue 1 Neymar'dan şok haber!

Neymar'dan şok haber!

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 23:13
Neymar'dan şok haber!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek.

PSG'den yapılan açıklamada, son yıllarda sağ ayak bileğinden birçok kez sakatlanan Neymar'ın, daha tehlikeli bir sorunla karşılaşmaması amacıyla ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki ASPETAR Hastanesi'nde ameliyata alınacak 31 yaşındaki futbolcunun, antrenmanlara 3-4 ay içinde başlaması öngörülüyor.

PSG'nin 19 Şubat'ta Lille'i 4-3 yendiği karşılaşma sırasında sakatlanan ve bu süre boyunca tedavisine devam edilen Neymar'ın, sezonu kapatması bekleniyor.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyen Neymar, 18 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.

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