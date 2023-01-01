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Lyon Lovren transferini bitirdi!

Liverpool'un eski savunma oyuncusu Fransa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. L'Equipe'te yer alan habere göre Lyon, Zenit forması giyen Dejan Lovren ile anlaştı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 18:08
Lyon Lovren transferini bitirdi!
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dejan Lovren ile ilgili transfer iddiası geldi.

Liverpool'un eski savunma oyuncusu Fransa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. L'Equipe'te yer alan habere göre; Lyon, Zenit forması giyen Dejan Lovren ile anlaştı.

Oyuncu ile her konuda anlaşan Fransız ekibi, ocakta transferin gerçekleşmesi için Rus temsilcisi Zenit ile de anlaşması gerekiyor. Lovren'in önümüzdeki birkaç gün içinde Fransız ekibine imza atması bekleniyor.

Lyon teknik patronu Laurent Blanc, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Karakterli, savaşan ve deneyimli oyuncular istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Başarılı stoper 2013 yılında da Lyon formasını 72 kez terletmişti.
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