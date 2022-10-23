Lille Monaco: 4-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Lille ile Monaco arasında temposu yüksek bir karşılaşma oynandı. Heyecanlı karşılaşmada Lille rakibi Monaco'yu 4-3'lük skorla mağlup etti.

Karşılaşmada gol perdesini Lille'den Ribeiro 22. dakikada açtı.

Ardından Monaco'da Henrique 34. dakikada bu gole karşılık verdi ve skor 1-1 oldu.

Sonrasında Cabella devreye girdi ve 39. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada Monaco'dan Diassi 44. dakikada ve Ben Yedder 53. dakikada ağları havalandırdı.

62. dakikadan itibaren ev sahibi Lille oyuna geri döndü ve Cabella'nın 62. dakikada ve Bamba'nın 71. dakikada attığı gollerle rakibini 4-3'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Lille bu sonuçla beraber ligde 22 puanla 6. sırada bulunuyor.

Monaco ise 21 puanla 7. sırada yer aldı.