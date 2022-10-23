Haberler Fransa Ligue 1 Lille Monaco: 4-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Lille Monaco: 4-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Lille ile Monaco karşı karşıya geldi. Bol gollü maçta kazanan takım ev sahibi Lille oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 23:44
Lille Monaco: 4-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Lille ile Monaco arasında temposu yüksek bir karşılaşma oynandı. Heyecanlı karşılaşmada Lille rakibi Monaco'yu 4-3'lük skorla mağlup etti.

Karşılaşmada gol perdesini Lille'den Ribeiro 22. dakikada açtı.

Ardından Monaco'da Henrique 34. dakikada bu gole karşılık verdi ve skor 1-1 oldu.

Sonrasında Cabella devreye girdi ve 39. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada Monaco'dan Diassi 44. dakikada ve Ben Yedder 53. dakikada ağları havalandırdı.

62. dakikadan itibaren ev sahibi Lille oyuna geri döndü ve Cabella'nın 62. dakikada ve Bamba'nın 71. dakikada attığı gollerle rakibini 4-3'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Lille bu sonuçla beraber ligde 22 puanla 6. sırada bulunuyor.

Monaco ise 21 puanla 7. sırada yer aldı.

DİĞER
Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay’dan aşk pozları!
Galatasaray taraftarından Alanyaspor karşılaşması öncesi muhteşem koreografi
Erman Toroğlu kırmızı kartları yorumladı! "Derbide..."
Toroğlu iptal edilen golü değerlendirdi! "Topun tamamı..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nice 1 puanı son anda kaptı!
F.Bahçe'nin rakibi Rennes Angers'i devirdi!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
TV8,5 CANLI İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek TFF'yi bombaladı! "Vicdanınız hiç mi sızlamadı" Dursun Özbek TFF'yi bombaladı! "Vicdanınız hiç mi sızlamadı" 23:49
Erden Timur'dan F.Bahçe sözleri! "El vardı" Erden Timur'dan F.Bahçe sözleri! "El vardı" 23:49
Gol düellosunda kazanan Lille! Gol düellosunda kazanan Lille! 23:44
Toroğlu iptal edilen golü değerlendirdi! "Topun tamamı..." Toroğlu iptal edilen golü değerlendirdi! "Topun tamamı..." 23:36
Erden Timur: Herkes için adalet istiyoruz Erden Timur: Herkes için adalet istiyoruz 23:20
G.Saray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi G.Saray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi 23:00
Daha Eski
Erman Toroğlu kırmızı kartları yorumladı! "Derbide..." Erman Toroğlu kırmızı kartları yorumladı! "Derbide..." 22:49
Icardi'den hakem tepkisi! "Sürekli Galatasaray'a..." Icardi'den hakem tepkisi! "Sürekli Galatasaray'a..." 22:30
Buruk'tan hakem tepkisi! "Gerekeni yapacağız" Buruk'tan hakem tepkisi! "Gerekeni yapacağız" 22:29
Dries Mertens: Yazık oldu! Dries Mertens: Yazık oldu! 22:26
Milot Rashica: Hayal kırıklığı yaşıyoruz Milot Rashica: Hayal kırıklığı yaşıyoruz 22:25
Aslan evinde yaralı! İşte puan durumu Aslan evinde yaralı! İşte puan durumu 22:19