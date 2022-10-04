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Messi Barcelona'ya dönecek mi? Karar için flaş iddia!

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin, sezon sonunda Barcelona'ya kesin dönüş yapacağı iddia ediliyordu. Fabrizio Romano, bu iddialara son noktayı koydu. Peki, Messi, Barcelona'ya dönecek mi? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 19:59
Messi Barcelona'ya dönecek mi? Karar için flaş iddia!

Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi'nin geleceği için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, eski takımı Barcelona'ya geri döneceği haberleri çıkan Arjantinli süperstar geleceği için kararını vermedi.

KARAR 2023 YILINDA

Messi'nin, PSG'de mi kalacağına ya da yeni bir transfer yapacağına dair kararını 2023 yılında vereceği aktarıldı.

PSG'DEN SÖZLEŞME TEKLİFİ

Barcelona'nın yanı sıra MLS ekiplerinden Inter Miami de 35 yaşındaki futbolcuya yakından ilgi gösterirken, PSG de Messi'ye yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Messi'nin, Fransız ekibi ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.

SEZONA FORMDA BAŞLADI

Geçen yılın aksine bu sezona oldukça formda başlayan Lionel Messi, çıktığı 12 maçta 7 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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